Erbacce e vegetazione incolta, impraticabili le piste ciclabili 

Continua ad andare avanti a singhiozzo la manutenzione del verde di via Dell’Autonomia Regionale Sarda recentemente rimessa a nuovo.

Dopo qualche tempo dalle ultime bonifiche, il percorso pedonale e ciclabile è di nuovo una selva da cui è difficile districarsi. I ciclisti infatti non possono passare tra le alte erbacce dove c’è il rischio di cadere e così alla fine devono deviare in mezza alla strada con i pericoli che questo comporta. Tra l’altro, tra le sterpaglie sono spariti anche i colori che rendevano il percorso molto originale ricalcando la bandiera italiana con la ghiaia bianca e le colorazioni di verde e rosso per gli altri percorsi. Stessa situazione nelle rotatorie, anche queste piene di erbacce.

Via Dell’Autonomia, la strada più pericolosa della campagna quartese, è stata messa in sicurezza di recente, con la realizzazione di tre rotatorie all’altezza di quelli che sono gli incroci più pericolosi, via San Martino, via Dei Pittori Europei e via San Giovanni. E non c’è dubbio che da quando sono stati realizzati i rondò, gli incidenti gravi, con morti e feriti, si sono praticamente azzerati. Via dell’Autonomia era infatti famosa per essere costellata di croci.

Non c’è invece ancora traccia delle pensiline alle fermate dei bus. Il Ctm aveva assicurato la sistemazione delle prime due entro il 2024: si spera che i lavori siano quindi realizzati entro il prossimo mese.

