«Erbacce e strade sporche: ora basta» 

Strade sporche e piene di erbacce: a Monserrato scoppia la polemica. «La qualità del servizio di spazzamento, diserbo e lavaggio di strade e marciapiedi è scadente», denuncia il gruppo consiliare “Monserrato in Movimento” con una nota a firma del capogruppo Nicola Mameli che punta il dito contro Gesenu, la ditta che gestisce l’igiene urbana in città.

Le accuse

«Nelle strade e nei marciapiedi – si legge – sono spesso presenti rifiuti, foglie, piante, erba e arbusti in genere, polvere e terriccio, in particolare nelle zone periferiche lontane dal centro. Il capitolato d’appalto, sullo spazzamento manuale, svuotamento cestini, diserbo strade e marciapiedi, dice che bisogna rimuovere rifiuti, foglie, polvere e terriccio ed eliminare le piante infestanti con diversa frequenza a seconda del tipo di strade: due giorni a settimana per le più trafficate, uno a settimana per le meno trafficate e cinque per i punti di ritrovo delle persone, come le piazze, i Giardinetti di via del Redentore e le aree verdi».

Secondo Mameli «viste le lamentele dei cittadini, questo servizio non viene garantito e cita come esempi via Nevio, via Cortis, via Anneo e via Diocleziano, «nella zona Cortis tra l'altro i marciapiedi sono impraticabili, più adatti a un circuito di motocross che ai pedoni. Ma la situazione è precaria anche in altre zone». Riguardo il lavaggio delle strade si sottolinea come le macchine attualmente utilizzate «non hanno il sistema automatico di aspersione dell’acqua di lavaggio e i mezzi per lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini, non sono elettrici, come dovrebbe invece essere secondo il capitolato, per una maggiore sostenibilità ambientale». Infineviene evidenziata «la mancanza di report giornalieri o periodici».

L’interrogazione

Sul punto “Monserrato in Movimento” ha protocollato anche un’interpellanza, nella quale chiede al sindaco e all’assessora all'Ambiente, «se conoscano la reale situazione in cui versa la gestione dei rifiuti, come si intende migliorare i servizi di spazzamento, diserbo e lavaggio di strade, piazze e marciapiedi, con gli stessi standard di qualità in tutto il territorio comunale e come vorrà migliorare anche i controlli sulla quantità e qualità del servizio rifiuti, garantendo altresì l’impiego di mezzi elettrici». Sollecitando dunque che il capitolato venga «pienamente messo in pratica. Lo pretendono i cittadini che pagano la Tari e lamentano anche la mancanza dell’ecocentro la cui realizzazione è ancora lontana dal vedere la luce».

