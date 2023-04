Erbacce e strade piene di buche, protesta a Barega e Is Urigus 

Il Comune riasfalta (finalmente) intere strade ma molte altre sono in condizioni peggiori di quelle bitumate di fresco. E dove non ci son crateri, c’è l’erba talmente alta, come fra la Sp2 e Sirai, da rendere insidiosa la circolazione e invisibile lo spartitraffico.

Le proteste arrivano dalle frazioni, dove i residenti non pretendono maxi lavori ma rattoppi anche provvisori di voragini. Come a Barega: la strada che dalla Sp2 giunge a Casa Serena (molto trafficata: al via i lavori sulla sp2 ed è ancora chiusa la Provincaile 85) appartiene per metà a Iglesias (il tracciato è infatti quasi perfetto), metà a Carbonia e la differenza si nota: una decina di crateri profondi 15-20 centimetri: «Vergogna – accusa Bastiano Tronci, un residente – se il Comune non riesce a trovare un po’ di bitume: meno ipocrita dichiarare il default». Idem il tracciato fra Is Urigus (San Giovanni Suergiu) e Is Gannaus (Carbonia): il tratto suergino una tavola da biliardo, quello carboniense un disastro «superiore a come erano certe strade bitumate giorni fa» rimarca Andrea Pili, residente. Come pure via Gerrei, Gobetti e Fiume: paesaggi lunari. «Interverremo – dice l’assessore Piero Porcu – con le risorse disponibili».

