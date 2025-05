Erbacce e sterpaglie, rischio incendi 

Erba alta oltre un metro. Non c’è differenza tra le zone periferiche e il centro di Ghilarza: le sterpaglie crescono rigogliose ovunque. Anche quest’anno la situazione è critica e non mancano le polemiche: oltre alla mancanza di decoro, il rischio è doppio. Da una parte c’è preoccupazione per il pericolo incendi, dall’altra la scarsa visibilità dovuta alle erbacce può causare incidenti. Il sindaco Stefano Licheri invita ad avere pazienza e alla prudenza. «È la situazione che si verifica tutti gli anni. L’erba è verde e non secca quindi i rischi sono limitati – sostiene – Il territorio comunale conta 56 chilometri di strade e non si può tagliare l’erba più volte in un’area così vasta. Sono costi enormi e tagliandola con troppo anticipo, il rischio è che ricresca subito nel caso di pioggia».

Gli interventi

«Abbiamo provveduto a pulire il parco giochi e stiamo intervenendo nelle scuole, oltre che in piazza San Palmerio – spiega il sindaco - Proseguiremo stabilendo le priorità. Stiamo affidando a una ditta esterna l’intervento di pulizia con appositi macchinari nelle strade di periferia, ad una cooperativa chiederemo il supporto per gli sfalci e la pulizia». Inoltre per otto mesi ci sarà il cantiere Lavoras «chiediamo pazienza e prudenza ai cittadini. Oltre ai soldi della Regione, noi ogni anno investiamo circa 20mila euro di fondi di bilancio».

Il problema del decoro del paese era già emerso nei giorni scorsi quando il Consiglio comunale è stato chiamato a esaminare il rendiconto di gestione. E in quell’occasione il gruppo all’opposizione ha evidenziato: «L’annoso problema della pulizia del paese non è stato ancora risolto, nonostante siano stati spesi circa 60mila euro per acquistare la spazzatrice stradale che ancora non è stata utilizzata - ha denunciato l’opposizione -L’erba all’interno del centro abitato è ormai ad altezza d’uomo, le strade sono sporche, traspare uno stato di abbandono totale». La capogruppo della minoranza Eugenia Usai aggiunge: «Ogni anno non facciamo che ripetere le stesse cose. Basterebbe programmare tre tagli d’erba all’anno, affidando il servizio ad una ditta esterna – sostiene - c’è un problema importante di sicurezza sia per il rischio incendi che per incidenti stradali».

RIPRODUZIONE RISERVATA