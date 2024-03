Erbacce e sterpaglie, interventi straordinari per le aree verdi 

Avviati gli interventi straordinari per il diserbo e la cura delle aree verdi.La campagna, finanziata con uno stanziamento aggiuntivo di 50mila euro, è iniziata a Cuccuru ‘e portu, San Nicola, Torangius e Silì.«A oggi siamo intervenuti in 84mila metri di marciapiede e oltre 2000 formelle – sostiene l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda - Vista l’estensione del territorio comunale, oltre un milione di metri quadrati, è impensabile con le risorse a disposizione un intervento contestuale in tutta la città».Ieri sono stati ultimati i lavori nella rotonda di viale Repubblica, nei giorni scorsi a Torangius e adesso si prosegue nelle zone a ridosso del centro, a Sa Rodia e nelle aree intorno a via Brunelleschi e via Carpaccio. E dopo i primi interventi a Silì, si interverrà a Donigala, Massama e Nuraxinieddu. Da lunedì interventi nelle vie Diaz, Mattei, Cavour, d’Annunzio, Sassari, Meucci, Baracca, Cherchi, Marroccu, Neapolis, Tore Carta, Cagliari, Lombardia, Liguria, Calabria, Piemonte, Lazio, Verdi, Cimarosa, Bellini, Rossini, piazza Abruzzi e Italia e al Centro Intermodale. Inoltre interventi a Torregrande sul lungomare, nelle vie Stella Maris, Millelire, Gioia, della Pineta, Bixio, Tommaseo, Uso di mare, Bottego, Vespucci, Marco Polo, Carlo Alberto, La Spezia e Aspromonte. ( m.g. )

