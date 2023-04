Erbacce e scarafaggi: «Degrado nelle strade» 

«Da mesi le strade principali e secondarie di Gonnesa e di Nuraxi Figus sono invase dall'erba: perché non è stato programmato il diserbo?». La minoranza consigliare del gruppo "Per il bene comune" ha presentato un'interrogazione in Consiglio.

«Interi rioni sono in uno stato di degrado - scrivono i consiglieri Hansel Cabiddu e Marzia Puddu - come ad esempio S'Acqua Salia, Is Argiolas, Sa Barita, Su Cuccueddu, Nuaxi, Mitza Melas e l'intera frazione di Nuraxi Figus, degrado attenuato dai privati cittadini che provvedono alla pulizia delle strade. Ci sono state già le prime segnalazioni di zecche, scarafaggi e ratti». L'opposizione sottolinea che, con l'aggiudicazione del nuovo bando per l'igiene urbana il diserbo dovrebbe essere eseguito dalla ditta vincitrice.

«Chiediamo all'assessore all'Ambiente - scrivono Cabiddu e Puddu - le ragioni che hanno impedito alla ditta di igiene urbana di adempiere al diserbo e se si ha intenzione di contestare l'inadempimento e le ragioni per cui non si è provveduto a programmare comunque il diserbo nelle vie di Gonnesa e di Nuraxi Figus». (a. pa. )

