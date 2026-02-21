Erbacce e rifiutinello sterrato di via Pertini 

Lo sterrato tra via Pertini e via Segni, a Quartucciu, torna a far parlare di sé, negativamente. Se fino a qualche mese fa era inondato di rifiuti, ora il problema è l'erba cresciuta a dismisura. Gli abitanti della zona lamentano «l’incuria a cui è soggetto questo luogo» che si trova proprio al confine con il parco Sergio Atzeni. «Speriamo che l’amministrazione comunale faccia tagliare la vegetazione senza aspettare che arrivi il primo caldo, perché poi diventa tutto secco e c'è pericolo di incendio», dichiarano alcuni residenti di via Segni e via Pertini. «Per non parlare degli insetti, principalmente blatte, topi e zanzare, che un campo così incolto inevitabilmente può attirare». Molti poi fanno presente che comunque i rifiuti che c’erano quando il prato era basso, come cartacce varie, bottigliette, qualche bottiglia di birra e, più in generale, tanta plastica, non sono scomparsi: ci sono, soltanto che sono “nascosti” tra i fili d’erba e, perciò, meno visibili a occhio nudo. (st. la.)

RIPRODUZIONE RISERVATA