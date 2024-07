Erbacce e rifiuti, ci pensano i detenuti 

Contro le erbacce lungo la strada del mare e i rifiuti sulla spiaggia scendono in campo i detenuti della colonia penale di Is Arenas. Lavoretti di pubblica utilità, ma soprattutto un gesto di buona volontà, frutto della collaborazione fra la direttrice della colonia penale, Maria Teresa Errico, e il sindaco di Arbus, Paolo Salis.

La strada

L’accordo è frutto di un percorso che va avanti da anni, inserito in un progetto di inclusione ad altissimo valore sociale. L’ultimo lavoro in programma consiste nella pulizia delle cunette e il taglio delle erbacce sul ciglio della strada lungo un tragitto di 14 chilometri, dalla Statale 126 alla colonia penale, più 4 chilometri per raggiungere la spiaggia di Scivu. Un percorso ad ostacoli seminato da buche profonde, dislivelli, asfalto sbriciolato. Le continue lamentele degli automobilisti che la percorrono tutto l’anno per svariati motivi, in particolare per lavoro, si sono accentuate all’inizio dell’estate, anche con note di protesta al Comune e tanta rabbia sui social. Motivi diversi che hanno convinto il primo cittadino a firmare un’ordinanza per eseguire i lavori con carattere d’urgenza. Il cantiere è ormai in fase di completamente di sistemazione dell’asfalto.

La sinergia

Completate le opere edili, sarà la volta dei detenuti. A loro il compito di eliminare le erbacce e il verde che ostacola il transito dei mezzi. È il secondo impegno di questi giorni. Il primo è stata la pulizia della spiaggia all’interno della colonia, in collaborazione con associazioni di volontariato e amministratori. «Sono esperienze – riferisce la direttrice Errico – che i detenuti accolgono volentieri. Nessuna forzatura. Lo hanno dimostrato più volte, l’ultima è stata in occasione della pulizia della spiaggia, alcuni hanno preferito utilizzare il giorno di permesso premio e rimanere nella struttura per pulire. Se pensiamo che in un anno possono godere di 45 giorni, è rilevante che abbiano rinunciato a un’uscita in libertà».

«Ringraziamo la direttrice per aver accolto e condiviso le nostre proposte – dice Salis –. Progetti, sicuramente di inclusione ad altissimo valore sociale, che per il Comune riducono il peso economico dei lavori che gravano sul bilancio, inoltre migliorano il decoro e la sicurezza della viabilità. Ci sono ulteriori iniziative che noi supporteremo con mezzi e attrezzature. È il caso della potatura delle piante i cui rami sporgevano sulla strada, una barriera verde che di fatto impediva la visibilità.

