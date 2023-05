Erbacce e polemiche: «Siamo nella giungla»  

«Una giungla». Così alcuni componenti della minoranza del Consiglio comunale di Arbus definiscono la situazione di diverse aree del centro abitato, delle frazioni e dei villaggi turistici della Costa Verde.

Erba alta lungo i marciapiedi, intorno ai palazzi e nelle cunette. Dopo aver raccolto la voce dei cittadini, i consiglieri hanno steso un’interrogazione che ora attende la risposta della Giunta. «Tantissimi cittadini lamentano il mancato taglio dell’erba nel cento urbano, nelle frazioni e nei villaggi turistici, l’erba appare alta e secca, di facile innesco per incendi», scrivono Agostino Pilia, Michele Schirru, Annita Tatti, Veronica Aru e Gianni Lussu. «Le erbacce hanno invaso i marciapiedi rendendoli pericolosi e di difficile percorrenza ai pedoni; in particolar modo di anziani e bambini. Tale degrado rende problematico l’uso dei marciapiedi per coloro che hanno difficoltà a deambulare e devono utilizzare sedie a rotelle o semplicemente passeggini da bambino». E ancora: «Considerato che il mancato sfalcio dell’erba consente il proliferare di numerosi insetti dannosi per la salute umana che necessiteranno di un ulteriore intervento di disinfestazione e che le erbacce riducono la visibilità in alcune strade mettendo a rischio la sicurezza degli utenti, si chiede alla Giunta quali interventi intenda mettere in campo».

In attesa della risposta in Aula, la delegata all’arredo urbano, Sara Vacca, spiega: «Purtroppo anche a causa delle ultime piogge le erbacce sono cresciute in maniera importante, ma gli interventi di sfalcio inizieranno la settimana prossima».

