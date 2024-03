Erbacce e incuria sulla Sp 82 

Mentre vanno avanti i lavori per la messa in sicurezza della strada panoramica 108 Gonnesa-Portoscuso, resta da programmare un intervento per la provinciale 82 che dalla 126 collega Gonnesa con Nuraxi Figus, arrivando fino al polo industriale di Portovesme. L’asfalto è in molte parti usurato e disconnesso con numerosi avvallamenti che non agevolano la guida in un tracciato già ricco di curve. La segnaletica orizzontale è ormai scomparsa mentre in certi punti la visibilità è messa a dura prova dalla vegetazione a bordo strada. Insomma una strada poco sicura, come hanno modo di verificare gli automobilisti che la percorrono quotidianamente, in particolare chi transita dalla frazione di Nuraxi Figus verso Gonnesa, in direzione della statale 126. Dopo l’intervento tanto atteso sulla Provinciale 108, iniziato un mese fa con la rimozione dei massi pericolanti dalla parete rocciosa, i cittadini attendono opere di manutenzione anche sulla Sp 82. (a. pa.)

