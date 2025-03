«Erbacce e incuria in parchi e piazze» 

Marciapiedi in cui tra una mattonella e l’altra crescono erbacce, parchi in cui la vegetazione si insinua tra giochi e tavolini, piazzette invase dai cespugli. Tanti i casi di incuria segnalati negli ultimi mesi, con gli interventi di manutenzione del verde pubblico giudicati insufficienti. Una delle zone più in difficoltà è quella di via San Fulgenzio, dall’inizio fino al tratto in direzione Cittadella Universitaria, e delle vie limitrofe, in cui l’erba si fa largo sul marciapiede.

Le proteste

«Se il centro è trascurato, la periferia è proprio dimenticata. Non credo ci voglia molto a notare certe situazioni e fare qualcosa per il decoro», osserva Francesco Lai. Problemi anche in alcuni parchetti di quartiere, come quello di via Sant’Angelo: «Sono venuti a sfalciare l’erba di recente perché era in condizioni impraticabili», spiegano i residenti, «ma prima non si è visto nessuno per quasi un anno». Una situazione simile nel parchetto di via Tito Livio, in stato di abbandono: sedersi nelle panche è diventato impossibile a causa dell’erba alta, e vedere bambini divertirsi tra i giochi è diventato un’impresa rara.

Appalto in ritardo

Il consigliere di minoranza Andrea Zucca evidenzia i ritardi nell’appalto per la manutenzione del verde. «Il piano di manutenzione approvato un anno fa doveva riguardare il triennio 2024-2026, ma siamo a marzo 2025 e ancora non si vedono sviluppi». Il bando era stato presentato lo scorso maggio, per poi essere ritirato a ottobre in quanto non teneva conto della nascita, nel frattempo, di nuove aree verdi. «Ora la situazione è persino peggiore, con un verde trascurato e una cura insufficiente: in certe zone gli interventi sono rarissimi», continua Zucca. «Con l'arrivo della primavera, il rischio è di trovarci indecorose foreste, vettore di proliferazione di insetti e di sporcizia». In attesa che venga riproposto il nuovo bando, è stato prorogato l’accordo con la cooperativa che se n’è occupata negli ultimi anni. Un accordo, secondo Zucca, «insufficiente, che mette in difficoltà gli operatori e restituisce una Monserrato imbruttita, col verde non curato».

L’assessore

Perché parta il servizio triennale bisognerà aspettare l’approvazione del bilancio di previsione, necessaria per destinare alla cura del verde nuove risorse. «Ma la cooperativa sta lavorando ottimamente, seguendo il programma studiato dagli uffici», spiega l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. «Nei giorni scorsi è stata messa a posto via Riu Mortu, nelle prossime settimane si continuerà a intervenire in tutte le zone che lo necessitano».

