Erbacce e degrado nel parco Marconi 

Le erbacce al “parco Marconi”, come tutti lo chiamano a Sestu, nell’omonima via, ormai sono più alte delle persone. «Qui si può giocare a nascondino», dicono in tanti, e le ironie si sprecano. Tanti anche gli interventi dall’opposizione in Consiglio Comunale, e ora arriva l’ultima novità da Massimiliano Bullita, vicesindaco ed assessore ad Urbanistica e Traffico: «L’impresa incaricata mi ha comunicato che lo sfalcio è programmato per venerdì. Sarà necessaria una macchina motorizzata, che prima non è disponibile. L'attività durerà tre giorni».

Non si tratta però di un cantiere comunale: a gestirlo è la proprietà del vicino centro commerciale che, in cambio del via libera all’opera, avrebbe dovuto realizzare anche il parco. L’accordo è di tre anni fa, ma da allora non si sono contati i ritardi e le soste. L’area verde resta un’incompiuta. Ora, stando alle promesse dell’impresa, i lavori dovrebbero riprendere dopo lo sfalcio. ( g. l. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA