Erbacce e campi incolti: rischio incendi 

Piccole foreste ai margini della strada. Tra arbusti, fili d’erbe infestanti e varie piantine, la parola è una sola: erbacce. A Sestu il problema è diffuso in tante zone e con l’estate diventa più preoccupante. Spuntano nei marciapiedi creando problemi a camminare oltre che all’igiene ed un senso di degrado. E poi c’è il pericolo degli incendi: basta una scintilla per scatenare il caos.

La mappa

La lista copre varie zone della città. Una tappa importante è nella strada pedonale tra via Tiziano e via Picasso. O anche in via Meucci, difficile da tenere sotto controllo anche per la mancanza di una strada asfaltata in un tratto. «L’erba cresce alta sul marciapiede ed è diventato impossibile camminare qui per chi ha una carrozzina o un passeggino, ma anche per chi non ce l’ha», racconta Francesca Picciau. «Qui è spuntato addirittura un ficus che ogni anno, anche se viene rasato a zero, ricresce. Andrebbe sradicato o potrebbe rompere il marciapiede. Io pulisco e sgombro dalle erbacce la parte di strada davanti a casa mia, ma non tutti lo fanno». Stesso ritornello in viale Vienna: «Noi abbiamo sistemato il marciapiede davanti casa, e ci siamo occupati anche del terreno accanto, che è comunale», spiega Susanna Serra. «Qui ci sono due locali, una pizzeria e un ristorante che hanno avuto il permesso di usarne una parte, così non rimarrà in abbandono». Nel quartiere però spesso le erbacce crescono tra i marciapiedi nuovi, e non manca anche qualche canneto. Problemi simili ci sono pure nelle varie aree verdi di Ateneo. Infine c’è la ex 131, specie nella zona di Cortexandra, dove le auto sfiorano l’alta vegetazione.

L’incuria

Anche più difficile la situazione dei terreni incolti. Soprattutto molti spazi privati sono lasciati un po’ in abbandono. Anche qui c’è la solita via Meucci, dove un ex deposito di una ditta di edilizia è una piccola foresta, oppure via Monserrato o via Vittorio Veneto, solo per fare alcuni esempi. In altre zone si è già intervenuto, per esempio nel tratto finale di via Cagliari dove è stata potata l’erba alta che toglieva visibilità alle auto. E pure nell’inizio di via Meucci. Per i proprietari “distratti” di terreni, c’è una multa che può arrivare a 500 euro, e la Polizia Locale ha promesso controlli. Ma il lavoro del Comune non è finito, come assicura l’assessore a Igiene urbana e Lavori pubblici Emanuele Meloni: «Gli sfalci sono ripresi in questi giorni e interesseranno tutta la città; oggi per esempio partiremo con i lavori sulla ex 131. E a breve pubblicheremo il programma completo». La sindaca Paola Secci conclude: «Partiamo con lo sfalcio di inizio estate, proseguiremo anche in autunno».

RIPRODUZIONE RISERVATA