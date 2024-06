Erbacce e auto incendiate: degrado in via Tabarca 

In via Tabarca, strada chiusa alla periferia della città che si affaccia sulla statale 554, crescono erbacce e rifiuti e cresce così anche il degrado.

«È una zona completamente abbandonata dalle istituzioni denuncia Angelo Pili, residente alla fine della strada, «eppure paghiamo anche noi le tasse esattamente come il resto dei cittadini di Quartucciu».Degrado, incuria, spazzatura abbandonata, atti di vandalismo la fanno da padrone. «Qualche giorno fa è stata anche bruciata un’auto per fortuna ieri è stata portata via», prosegue l’uomo, «ma qui non è una novità vedere auto abbandonate. Qualche mese fa dopo vari miei solleciti, i vigili sono intervenuti per rimuovere un furgone abbandonato qui da mesi».

Per trovare conferma nelle sue parole è sufficiente fare una passeggiata nella zona e toccare con mano la situazione di degrado con cui ogni giorno chi vive lì deve fare i conti. Le cittadine e i cittadini si sentono abbandonati e dimenticati da via Nazionale e da tempo chiedono maggiore sicurezza, soprattutto nelle ore notturne.«Purtroppo noi qui non ci sentiamo sicuri. Io la sera, soprattutto d’inverno che fa buio presto, quando rientro dalla chiesa ho sempre molta paura», spiega Anna Pisu che abita a pochi passi dalla parrocchiale di San Pietro Pascasio, «mi piace fare delle passeggiate qua intorno, ma ogni volta vedo questo scempio e resto schifata, ma si può vivere in mezzo ai rifiuti?»

L’assessore all’ambiente Walter Caredda assicura che «il Comune cerca di stare dietro a questi incivili, appena arrivano le segnalazioni interveniamo. Ma ognuno dovrebbe avere le basi per un buon senso civico e buona educazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA