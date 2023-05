Erbacce, degrado e incuria nel parcheggio dell’ospedale 

Un pessimo biglietto da visita per le tante persone che ogni giorno transitano nel parcheggio posto di fronte all’ospedale Nostra Signora di Bonaria. L’erba cresce rigogliosa ogni giorno sempre di più e le aiuole sono il segno del degrado che è visibile sotto gli occhi di tutti. Così le erbacce costeggiano anche la panchina della fermata degli autobus pubblici e dei 300 parcheggi. Non è una bella immagine neppure per i tanti ambulanti che venerdì affollano il posteggio antistante il nosocomio. Non è questa l’unica area del paese che aspetta il taglio dell’erba che tarda ad arrivare a meno di un mese dall’inizio dell’estate. In via Trento le aiuole sono invase dall’erba secca. (g. pit.)

