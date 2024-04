Erbacce, degrado e grandi buche nelle strade 

Erba altra e voragini nelle strade nella cittadina del Guilcier. Un biglietto da visita non entusiasmante, ma il sindaco Stefano Licheri assicura che si interverrà a breve. Sino a ieri mattina il parco giochi di Su Cantaru era invaso da erbacce, ma proprio ieri sono intervenuti due operai per tamponare l’emergenza. Resta però una situazione grave nell’intero paese con l’erba che crea disagi e rischi anche in alcune vie. Non va meglio sul fronte strade: buche che rischiano di mettere in serio pericolo pedoni e automobilisti. Per quel che riguarda il verde il sindaco spiega: «In attesa che parta il cantiera Lavoras con 4 operai per otto mesi, abbiamo assunto per un mese e mezzo due operai. Ne assumeremo un altro in pianta stabile e stiamo acquistando la spazzatrice. Ghilarza è molto estesa e non si può intervenire troppo presto perché l’erba ricresce subito. Ora procederemo con la pulizia degli spazi esterni alle scuole e poi con il resto delle vie. Per Caredda sarà necessario procedere con un mezzo meccanico». A breve gli interventi sulle strade: «Sono in fase di appalto i lavori finanziati con 300mila euro. In alcune zone dove si sono aperte delle voragini sistemeremo le griglie per l’acqua. Inoltre abbiamo chiesto ulteriori 150mila euro per intervenire su via Tirso e un tratto a Caredda», conclude Licheri. ( a. o. )

