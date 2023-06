«Erbacce, Comune inadempiente» 

«A Villacidro ci sono intere aree periferiche in stato di abbandono e degrado»: è l'accusa delle opposizioni all'amministrazione, che ha pubblicato pochi giorni fa l'ordinanza antincendio su pulizia e sfalcio dei terreni privati. «Quando il sindaco era in opposizione – ricorda Antonio Muscas, capogruppo di Assemblea permanente – era contrario al sistema sanzionatorio e oggi si dice obbligato a ricorrere alle multe per risolvere i problemi degli incivili. Non ho notato politiche mirate alla riduzione dei rifiuti. Il parco in via Vivaldi è uno dei tanti esempi di incuria, l'erba sovrasta i giochi per bambini, alcuni rami sono crollati. È forse un parco di serie B? Quando si accusano i cittadini che gli aumenti Tari sono causati dagli incivili, bisognerebbe dare il buon esempio» .

Dello stesso avviso Marco Deidda, consigliere di Alternativa civica: «Ci sono intere aree nella zona alta del paese, come fine di via Garibaldi e Bingiumigu, non ancora sfalciate. Nella via Tuveri ci sono i rovi in strada. Per non parlare della Circumlacuale. L'estate è iniziata e il rischio incendi è elevato».

«Le piogge – ribatte il sindaco Federico Sollai – hanno favorito il proliferare dell'erba. Fra qualche giorno avvieremo i lavori con una ditta esterna, per un secondo sfalcio nelle aree pubbliche. Inoltre è in programma l'appalto per potatura e rimozione degli alberi pericolanti, cominciata lo scorso anno nelle piazze e nelle scuole». La ditta, specifica l'assessore all'Ambiente, Marco Erbì, «si occuperà delle aree pubbliche in paese e delle strade di interfaccia, fra cui anche l'ex 196 e il giro del Lago. In molte zone sta provvedendo anche l'Avr».

