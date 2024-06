Erbacce alte lungo il corso d’acqua, è di nuovo emergenza 

Dopo l’intervento eseguito dal Comune soltanto qualche mese fa, nel rio Is Cungiaus è di nuovo allarme per la fitta vegetazione. Nel corso d’acqua che attraversa Quartu e Quartucciu, tagliando in due viale Marconi, erbacce e canne crescono di nuovo altissime. Lo si può vedere bene nel tratto di via Brigata Sassari, ma anche in viale Marconi, dove le canne arrivano quasi ad altezza della strada. Il che si traduce in un rischio alla vigilia della stagione degli incendi.

Non bisogna dimenticare che proprio dal rio , dalle canne dalla parte di via Bizet, anni fa era partito il rogo che aveva incenerito ettari del Molentargius e che aveva dato il via a tutta la vicenda della discarica sotterranea e dei fumi tossici: aveva portato persino alla chiusura delle scuole e all’appello ai residenti di tenere le finestre chiuse. Già nelle scorse settimane nel territorio quartese sono scoppiati i primi roghi, in particolare quello nella zona di Santu Lianu, che ha bruciato ettari di vegetazione e minacciato da vicino le case.

Sempre in viale Marconi c’è anche una buona notizia: in seguito alle proteste e dopo settimane di attesa, è stata finalmente tagliata la siepe che ostruiva tutto il marciapiedi costringendo i pedoni a camminare a bordo strada.

