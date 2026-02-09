Erbacce alte a Dedalo, impossibile passeggiare sui marciapiedi 

Erbacce alte come una foresta ai confini del quartiere Dedalo a Sestu. Così diventa sempre più difficile anche fare una passeggiata utilizzando il marciapiede. Il caso è in via Bruxelles. «Una situazione che dura da mesi», afferma Mauro Saba, un residente del quartiere più giovane di Sestu. «I terreni vicini sono tutti di privati. Serve un intervento del Comune perché solleciti i proprietari a ripulire i loro lotti, per il bene di tutti». Dedalo, situato quasi ai limiti di Sestu, confina direttamente con terreni coltivati. Un quartiere nato a poco a poco, con tante villette e alcuni tratti anche senza marciapiede, oppure casi come questo, dove le erbacce lo rendono poco fruibile. L'erba incolta ed alta anche in alcuni spazi verdi di proprietà comunale, ma di questi si occuperà la ditta incaricata, mentre dovranno essere le forze dell'ordine a sollecitare i privati. «In settimana io e il comandante della Polizia Locale Giorgio Desogus ci interfacceremo per svolgere le dovute verifiche», dichiara il comandante dei Barracelli di Sestu Michele Fanni, «pattugliamo spesso il quartiere Dedalo e su questo specifico caso bisogna valutare le competenze».

