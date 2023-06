Erbacce, al via la pulizia nelle aree pubbliche 

Al via la pulizia della città da erbacce e rifiuti, e prevenire il rischio incendi che si concentra durante la stagione estiva. Il Comune nei giorni scorsi ha affidato il servizio ad una cooperativa sociale con sede legale a Cagliari - la ditta Ali - che si dovrà occupare dello sfalcio dell’erba in tutti gli spazi pubblici della città, partendo dalle periferie. Un piano da 220mila euro - aggiudicato dall’impresa con un ribasso del 22 per cento che ha consentito al Comune di risparmiare poco meno di 47mila euro - con tanto di mappa delle aree al centro della pulizia: dagli spazi verdi comunali all’interno della città ai bordi delle strade della periferia, litorale compreso, ma anche lungo gli spartitraffico. L’obiettivo - come viene ribadito nella relazione tecnica stilata dal settore Ambiente nelle scorse settimane - è quello di “mantenere le condizioni minime di decoro urbano, ridurre il rischio incendi, e mantenere adeguate condizioni igieniche del suolo”. Il mini appalto prevede lo sfalcio della vegetazione, la potatura delle siepi, ma anche la rimozione di rifiuti abbandonati nelle aree verdi pubbliche e lungo i bordi delle strade comunali. Un problema che riguarda prima di tutto le località del litorale, ma anche diverse zone periferiche della città che ora verranno ripulite.

RIPRODUZIONE RISERVATA