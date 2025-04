Erbacce,  50mila euro per lo sfalcio 

La normativa regionale è chiara: entro il primo giugno «i proprietari o gestori di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera pertinenza». Nel caso del Comune il servizio di sfalcio e decespugliamento riguarda aree incolte per circa 210 metri quadri e pertinenze stradali per un’estensione totale di 96 chilometri. Troppo per la “Oristano servizi” che già da tempo ha comunicato di non poter eseguire nei tempi imposti il servizio ai fini antincendio. Sarà una ditta esterna a occuparsene, l’Alberghina Verde ambiente di San Gavino Monreale, l’unica ad aver risposto all’invito dell’amministrazione civica attraverso il portale SardegnaCat. Il servizio avrà un costo di 50mila euro che saranno disimpegnati dal capitolo di bilancio 2024 a favore della società in house. È solo l’ultima di una serie di mansioni relative alla gestione del verde appaltate esternamente: nei mesi scorsi la Oristano Servizi aveva già rinunciato alla potatura degli alberi e alla pulizia meccanica dell’arenile di Torregrande. E intanto, nonostante il diserbo chimico, le erbe infestanti continuano ad invadere molti marciapiedi. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA