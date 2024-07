Erba troppo alta: la strada per la 387 a rischio per gli automobilisti 

Erba alta e siepi rigogliose: è lo scenario che si presenta ultimamente agli automobilisti che percorrono la strada provinciale 13 che collega Soleminis alla Statale 387, costretti a muoversi lungo la carreggiata con una visuale limitata. Una situazione di pericolo che ha indotto il sindaco Fedele La Delfa a sollecitare un intervento urgente da parte della Provincia del Sud Sardegna che ha la competenza per quel tratto di strada. Della situazione sono stati informati, per conoscenza, anche la prefettura di Cagliari, il Comune di Dolianova e il corpo di polizia locale. «Le condizioni della strada creano seri problemi agli automobilisti - scrive La Delfa - soprattutto nelle ore notturne. La vegetazione copre del tutto i paletti catarifrangenti impedendone la visibilità». Non solo, a rendere ancora più critica la situazione sono le condizioni di degrado delle cunette e della segnaletica orizzontale e verticale. «Stiamo ricevendo numerose segnalazioni dai cittadini - afferma La Delfa - la polizia locale ha rilevato negli ultimi tempi un traffico intenso di mezzi pesanti che trasportano pietrame dalla cava di Cracaxia situata nel territorio di Dolianova. Serve un intervento urgente da parte della Provincia a tutela dell’incolumità pubblica». (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA