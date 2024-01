Erba, sì alla richiesta di revisione 

Como . Si riaprono i giochi per la strage di Erba. Quattro le vittime, tra cui un bambino di due anni, dell’eccidio dell’11 dicembre del 2006 per il quale sono stati condannati all’ergastolo e a tre anni di isolamento diurno i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. A quasi 18 anni dalla strage, i giudici della Corte d’appello di Brescia hanno deciso che sia discussa l’istanza presentata dai loro avvocati con cui si chiede la revisione della sentenza di condanna. Ammesso alla discussione (udienza il primo marzo) anche il ricorso del sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser, la cui iniziativa era stata ritenuta improvvida dal capo del suo ufficio, Francesca Nanni, che aveva dato parere negativo trasmettendola a Brescia.

Una famiglia distrutta

Olindo e Rosa, vicini di casa di Raffaella Castagna, di suo figlio Youssef, di soli due anni, uccisi a coltellate e con una barra di ferro come la madre della donna, Paola Galli, e una loro vicina di casa, Valeria Cherubini, confessarono inizialmente di essere gli autori dell'eccidio, motivandolo con la rabbia per le continue liti e vessazioni da parte di Raffaella e di suo marito Azouz Marzouk. Quest'ultimo, nel processo manifestò dubbi sulla colpevolezza della coppia. Alla mattanza sopravvisse solo Mario Frigerio, marito della Cherubini, nonostante una profonda ferita alla gola. Fu lui a riconoscere Olindo Romano, tra il fumo e le fiamme davanti alla porta dell’appartamento dei Castagna, a cui era stato dato fuoco. Un riconoscimento ribadito in dibattimento, quando Frigerio, morto nel settembre 2014, alcuni anni dopo si trovò faccia a faccia con gli imputati.

Gli elementi da valutare

Gli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi puntano su nuovi testimoni. Uno di questi è un uomo legato ad Azouz Marzouk, che riferisce di una faida con un gruppo rivale, sostenendo che la casa della strage, «era una base dello spaccio e il posto dove erano depositati gli incassi». Altro testimone citato dalla difesa è «un ex carabiniere che riferisce delle indagini e dei buchi nelle intercettazioni». Sulla novità di queste prove e se queste possano portare al proscioglimento degli imputati, la Corte d'appello di Brescia deciderà se riaprire un processo, con nuovi elementi, oppure respingere le istanze. Dice Giuseppe Castagna, che perse madre, sorella e nipotino: «Non troveranno mai un’altra verità».

