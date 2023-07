Erba secca nel parco inaugurato a marzo 

Dove c’era un’area abbandonata, oggi c’è un prato e dei giochi per bambini. Un bel cambiamento dunque, peccato che l’erba da verde sia diventata gialla, e si stia seccando inesorabilmente. L’inaugurazione di questo spazio risale a marzo, a Sestu in via san Gemiliano davanti al centro commerciale MD.

Un’area di proprietà della cantina sociale di Monserrato fino a una ventina di anni fa, poi passata a un consorzio agrario, poi acquistata da un imprenditore, e infine passata al Comune. All’inaugurazione è stata arredata di tutto punto con muretti che servono da piano di seduta, giochi per i bambini e attrezzi ginnici. Peccato per l’erba gialla, notata da tanti cittadini che frequentano il parchetto. Il problema, spiega il vicesindaco e assessore all’arredo urbano Massimiliano Bullita, «è stato causato da un malfunzionamento all’impianto d’irrigazione. Stiamo lavorando per risolverlo».

