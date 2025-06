Erba secca nei parchi: «Manomessi gli impianti d’irrigazione» 

I soliti ignoti hanno colpito ancora a Sestu; questa volta se la sono presa con gli impianti di irrigazione nelle aree verdi pubbliche. Il risultato è uno spettacolo desolante di erba secca, quasi ovunque: piazza Baden Powell, Parco della Legalità, via Tiziano, piazza della Libertà, l’elenco è lungo e potrebbe esserlo di più.

Tanti cittadini hanno notato il problema e l’hanno segnalato agli uffici comunali. «Il prato ingiallito non è dovuto solo a un guasto: dai primi sopralluoghi emergono segnali di manomissioni agli impianti di irrigazione; centraline spente, tubi tagliati, raccordi rubati», spiega Roberta Argiolas, assessora al verde Pubblico; «questi atti danneggiano il sistema proprio dove serve di più, mettendo a rischio la salute del verde pubblico. Proseguiremo con le verifiche su tutto il territorio per intervenire dove necessario. Stiamo monitorando anche altre aree in sofferenza per garantire il ripristino nel più breve tempo possibile». Furti simili a quelli di panchine, o di cavi delle centraline idriche che hanno provocato anche interruzioni dell’acqua corrente. Forse dietro ci sono le stesse persone. Le indagini delle forze dell’ordine continuano.

