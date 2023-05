Erba secca e rifiuti ovunque, degrado nel parco comunale 

È una delle aree verdi più grandi ma il parco comunale di Sestu ultimamente non si trova in condizioni ottimali: bottiglie di birra e cartacce abbandonate, erba ben poco verde. Nell’area sono presenti anche un chiosco e il centro anziani ma hanno chiuso da tempo. Come spiega l’assessora al verde pubblico, Roberta Argiolas, «l’amministrazione ha in carico la sola manutenzione straordinaria, la quale consiste in potature, taglio di siepi o rami pericolosi per l'incolumità pubblica». Il resto è affidato a un privato. Tuttavia, «è in programma un intervento straordinario di contenimento. La riqualificazione del Parco Comunale è tra i nostri obiettivi, ed è stato approvato il documento preliminare».

RIPRODUZIONE RISERVATA