Erba, la Procura generale deciderà il mese prossimo se chiedere la revisione 

MILANO. Ci vorrà almeno un mese prima che la procuratrice generale Francesca Nanni e l’avvocata generale Lucilla Tontodonati decidano se chiedere la revisione del processo sulla Strage di Erba alla Corte d’Appello di Brescia. È quello che viene riferito negli ambienti giudiziari milanesi dopo che, il 26 marzo, il sostituto pg Cuno Tafusser ha inoltrato ai vertici del suo ufficio la proposta di riaprire il caso costato l'ergastolo a Rosa Bazzi e Olindo Romano, i coniugi accusati di aver ucciso, nel dicembre 2006, Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk di 2 anni, la nonna del piccolo Paola Galli e una vicina di casa, Valeria Cherubini. Mentre la prossima settimana la difesa della coppia presenterà ai giudici bresciani l’istanza di un nuovo processo, a metà maggio si saprà se questa strada sarà seguita anche dalla Procura generale: sarà la pg Francesca Nanni a sciogliere la riserva e a decidere se trasmettere alla Corte le 58 pagine firmate da Tarfusser, dopo aver valutato se ci sia lo spazio per un’eventuale riapertura del processo. Il sostituto pg osserva che tre prove - il riconoscimento di Olindo Romano da parte del sopravvissuto Mario Frigerio, la macchia di sangue della moglie di questi, Valeria Cherubini, su battitacco dell’auto dei coniugi e infine la loro confessione - sono «inficiate» da «gravissime criticità» mai valutate nelle sentenze di primo e secondo grado e ora sgretolate «da certezze scientifiche». Tarfusser cita17 consulenti del pool difensivo per dire che quella di Frigerio era una «falsa memoria» e che «le dichiarazioni auto accusatorie» dei due condannati «sono da considerarsi false confessioni acquiescenti». Le ammissioni di Rosa Bazzi e Olindo Romano «risultano piene di errori, molti elementi della scena del crimine vengono “sbagliati” (tra il 50 e il 70%), soprattutto per quel che riguarda il nucleo centrale della strage» e in aggiunta sono state rilevate «moltissime discrepanze». Insomma per gli esperti di difesa e pg «"quelle che vengono definite confessioni sono, in realtà, una serie di “sì” a suggerimenti sotto forma di domande chiuse».

RIPRODUZIONE RISERVATA