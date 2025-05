Erba e siepi, rinasce il piccolo giardino 

Nuova vita per il parchetto in via Marconi all’incrocio con via Merello. Gli operai della Avr, la ditta che si occupa della manutenzione del verde pubblico in tutta la città, hanno rimesso in senso l’area sistemando il prato verde e potando le siepi.

Il giardino, che è molto frequentato dai residenti della zona, ha cosi cambiato aspetto e inoltre viene tenuto sotto stretto controllo per evitare l’abbandono dei rifiuti.

Pulizie immediate

Buste di indifferenziato vengono però gettate qualche volta ma prontamente raccolte dagli operai della De Vizia proprio per evitare che si formino discariche e che la zona diventi di nuovo terra degli incivili.

L’unica pecca è il chiosco -edicola: dismesso da anni non è masi stato rimossi e così rimane pericolante con il rischio che cada sopra qualcuno. Le parti arrugginite inoltre stanno già cominciando a cadere.

L’incendio

E proprio dietro il chiosco poco tempo fa alcuni balordi avevano dato fuoco a un motorino. La carcassa incenerita era rimasta lì per qualche tempo prima di essere rimossa.

