Erba e coca, in manette un operaio  

Brigi ha fiutato la droga, aprendo la strada ai suoi conduttori in divisa. Il pastore belga Malinois, ausilio a quattro zampe dei Cacciatori di Sardegna, ha scovato 2,5 chili di marijuana e 11 grammi di cocaina. In più i carabinieri della compagnia di Lanusei hanno sequestrato il materiale per il confezionamento. Al termine dell’operazione i militari, coordinati dal procuratore facente funzioni Giovanna Morra, hanno arrestato Domenico Giordana, 63 anni, residente a Tortolì. La Procura gli contesta il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ieri, all’udienza di convalida, il gip Nicole Serra, accogliendo le richieste del pm Morra (in aula Daniele Loi), ha confermato i domiciliari per l’indagato, assistito d’ufficio dall’avvocato Saverio Mereu. Da ulteriori accertamenti, durante la perquisizione avvenuta tra Tortolì e Girasole alla presenza dei militari dell’Ispettorato del lavoro, sono emerse omissioni per contributi previdenziali pari a 19 mila euro. Al vaglio anche le autorizzazioni su una discarica in cui l’uomo, in un terreno di proprietà a Girasole, raccoglieva rifiuti, di cui parte anche pericolosa. Potrebbero ravvisarsi ulteriori responsabilità penali per aver effettuato attività di raccolta di rifiuti, creando di fatto una vera e propria discarica non autorizzata. L’azione di prevenzione e repressione dei reati e la costante attività di controllo del territorio, attuata dai carabinieri della compagnia di Lanusei, proseguirà nei prossimi giorni senza soluzione di continuità. (ro. se.)

