Erba alta, sfiorato l’incidente 

«L’erba alta nelle rotatorie ostacola la visuale: nei giorni scorsi ho rischiato un incidente lungo la provinciale per la Costa Verde». Lo racconta un automobilista, Davide Frau: «All’incrocio per Torre dei Corsari, nell’aiuola spartitraffico mi son trovato di fronte un’auto diretta a Santadi. Per fortuna si è risolto tutto con un po’ di paura, brusche frenate, una stretta di mano con l’altro conducente e scuse reciproche. Colpa dell’erba alta che compromette la visibilità e rappresenta un grave pericolo per i mezzi in transito. Provincia e Comune provvedano».

La situazione in quel tratto si ripete all’inizio di ogni estate: il traffico aumenta e i segnali risultano invisibili. «Ancora una volta – ricorda un residente, Mario Mura – è toccato a noi volontari togliere l’erba attorno alla segnaletica. Di più non possiamo. In passato ci abbiamo provato e rischiato la multa per aver pulito suolo pubblico. Il paradosso è che tagliano l’erba ai bordi delle aiuole e non si curano degli svincoli». (s. r.)