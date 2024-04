Erba alta, pericolo di incendi 

L’erba cresce abbondante per le vie sestesi. Tra i punti più difficili ci sono via Meucci, sia nel tratto non asfaltato che nei pressi di un’area incolta, via de Chirico e via Goya. C’è poi la zona nei pressi del quartiere Ateneo, dove l’erba cresce nei sentieri vicino alle case, utilizzati dai residenti che però trovano sempre maggiori difficoltà a percorrerli.

E ancora alcuni tratti vicino a Dedalo, nei pressi dell’ex Casa dell’anziano. Anche in vico Canonico Murgia, dietro la scuola elementare, oppure in vico Cagliari, e tante altre stradine. La situazione è problematica perché toglie ai passanti la possibilità di camminare in sicurezza. C’è poi anche il rischio degli incendi, che aumenta via via che l’estate si avvicina. Il tema è già finito sotto l’attenzione dei cittadini che l’hanno segnalato sui social. L’assessore all’Igiene Urbana e Lavori Pubblici Emanuele Meloni spiega che «a breve partiranno i lavori di sfalcio su tutta la cittadina”. Come avvenuto in passato, probabilmente sarà pubblicato un calendario delle vie».

