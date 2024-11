«Erba alta nel giardino per i cani» 

È sempre più alta l’erba del prato dell'area cani di via Galilei. Se a luglio il problema riguardava più che altro lo spazio dedicato ai cani di piccola taglia, ora invece riguarda anche quello riservato ai quattro zampe medio-grandi. I frequentatori lamentano una «scarsa manutenzione». Dicono che è impossibile camminare nel prato, dove si potrebbero nascondere anche insidie per gli animali.

«Ci sono i cestini, ma allo stesso tempo ci sono anche gli incivili che non li usano» dice Nicoletta Massidda, proprietaria di un beagle. Le fa eco Francesca Pani, proprietaria di un barboncino: «Molti di noi stanno rinunciando ad andare in quest’area cani, preferendo quella di via Monte Arci. D’altronde è impossibile camminare tra l'erba alta, in mezzo alla quale si possono nascondere insidie per i nostri animali. Ultimamente l'area di via Galilei è trascurata, occorre tosare il prato con regolarità».

RIPRODUZIONE RISERVATA