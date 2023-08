Erba alta in via Volta, appello dei residenti 

Erba alta tra via Marconi e via Volta. Lo segnalano alcuni residenti, che lì portano i propri cani a passeggio. «Quanto ancora deve crescere prima che diventi una specie di bosco?», si domanda Enrica Carboni: «oltretutto, dopo gli incendi che ci sono stati qualche giorno fa in varie parti della Sardegna, il giardino è esposto a rischio roghi, dunque l'erba va tagliata», aggiunge. Le manutenzioni periodiche sono state fatte, ammettono i residenti, «ma forse sarebbe il caso di farle con più frequenza, e non aspettare che l'erba cresca a dismisura», conclude Carboni.

