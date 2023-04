Erba alta in paese: polemica politica  

A San Gavino le erbacce invadono marciapiedi, strade, parchi e piazze. La vegetazione è cresciuta rigogliosa e spesso il transito dei pedoni diventa difficile. Così si accende la polemica. «La gestione del verde pubblico, soprattutto per il decoro e la pulizia delle strade, si è dimostrata del tutto fallimentare in questi quattro anni», spara a zero il consigliere del gruppo misto Stefano Altea: «Nonostante sia passato tempo, l'assessore Libero Lai non è riuscito ancora a risolvere il problema delle erbacce che infestano il paese e che sistematicamente si ripresenta peggio di prima».

Chiamato in causa, Lai mette in evidenza il lavoro già svolto: «Le operazioni di sfalcio hanno preso avvio da circa 15 giorni con interventi prioritari sui cortili e sulle pertinenze degli istituti scolastici e in diverse aree verdi, a partire da quella cimiteriale. La programmazione prevede il progressivo interessamento delle ulteriori aree vaste, del compendio della biblioteca, delle aree a contorno di teatro e anfiteatro e degli accessi al paese, tra i quali si registra già l'avvio dell'intervento sull'accesso da Sanluri. Si proseguirà al consueto diserbo nelle vie e aree interne. Anche per fattori meteoclimatici, questo è il periodo di più veloce crescita dell'erba. Sicuramente, gli interventi che stiamo effettuando ora dovranno essere ripetuti altre 2-3 volte».

