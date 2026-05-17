Erba alta e zero segnaletica, la Provinciale 54 fa paura 

Segnaletica verticale inesistente, buche e cunette assediate dall’erba altissima: è il quadro della strada provinciale 54 che collega Serramanna a Nuraminis. Otto chilometri di asfalto ogni giorno più dissestato, che dal grosso centro agricolo del Medio Campidano immettono sulla statale 131, percorsi ogni giorno da centinaia di automobilisti con un altissimo rischio incidenti. Anche e soprattutto a causa dell’erba altissima a bordo strada che impedisce una corretta visibilità, specie nelle curve e nei punti in cui l’arteria incrocia le numerose strade rurali utilizzate e percorse da mezzi agricoli. «A maggio inoltrato l’erba, altissima, costituisce un pericolo ulteriore in una strada che presenta anche altre insidie: l’asfalto pieno di buche e l’assenza di strisce bianche e segnaletica sull’asfalto», è il coro di proteste degli automobilisti serramannesi, e non solo, che percorrono la Provinciale 54.

La provinciale 54 ricade in due province differenti: il tratto di Serramanna nel Medio Campidano, quello di Nuraminis nell’area della Città Metropolitana di Cagliari. I due enti sono chiamati alle operazioni di sfalcio che risulta quanto mai necessario per ristabilire le condizioni di sicurezza accettabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA