Erba alta e fossi pericolosi, proteste in via Verga e via Picasso 

Erba alta nel marciapiede, assenza di cestini per i rifiuti, un tratto di strada senza asfalto, un fosso pericoloso nell'incrocio in via via Picasso con via Verga, a Guspini, mettono di malumore i residenti. Da alcuni anni un’ampia porzione di asfalto si è sgranata, dando origine a fessure a ragnatela fino a generare un dislivello pericoloso per la circolazione.

Da tempo i residenti attendono il ripristino. Una, Mariella Porceddu, ha scritto una lettera aperta: «Probabilmente il Comune ha dimenticato che esiste una via Picasso. Siamo sommersi dalle erbacce, alte in entrambi i lati della strada. Manca un cestino per i rifiuti e alla fine della strada una cabina elettrica è pericolante».

A preoccupare gli automobilisti è un fosso in mezzo all’incrocio, creatosi dopo i lavori eseguiti dall’Enel su una linea elettrica interrata che collega cinque cabine elettriche. Il continuo passaggio degli autocarri della TeKno service che trasportano rifiuti fino all’ecocentro ha usurato una parte del cemento posto per ricoprire la trincea, dando origine un pericoloso fosso. Franco Lisci abita in prossimità dell’incrocio: «Gli automobilisti sono obbligati a eseguire manovre che creano pericolo per la circolazione. Sarebbe opportuno ripristinare l’asfalto per evitare incidenti».