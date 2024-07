Erba alta e degrado, Mamusa all’attacco 

Degrado e scarsa cura del verde a San Gavino. L’erba secca e alta è ovunque: lungo i marciapiedi in via Trento, via Santa Lucia, via Leonardo, in piazza Cesare Battisti dove la vegetazione cresce rigogliosa nell’area dell’ex distributore di carburante, e in piazza Gramsci. La situazione non migliora in via Dante con i ciuffi d’erba che fiancheggiano alcuni tratti di marciapiede o dello sterrato vicino alla corsia delle auto, ma anche nell’area della vecchia stazione la vegetazione ha ripreso a crescere ed è alto il rischio di incendi per un tratto che supera il chilometro e fiancheggia molte case del paese. Non mancano le criticità in via Villacidro, in viale Rinascita e nell’enorme parcheggio di fronte all’ospedale.

È critica la consigliera di minoranza Silvia Mamusa: «Abbiamo tante aspettative verso la nuova amministrazione, soprattutto circa un cambio di passo, un lavoro differente, in discontinuità rispetto al passato. Molte strade sono invase dalle erbacce e il tracciato ferroviario è da tenere sotto osservazione per il pericolo di incendi. Non ci aspettiamo miracoli ma pronti accorgimenti su queste criticità». ( g. pit. )

