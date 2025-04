Erba alta, allarme nelle scuole 

Nonostante le numerose giornate di pausa dovute alla Pasqua e alla festività di Sa Die de Sa Sardigna, molte scuole della città si trovano ad affrontare un grave problema legato alla manutenzione delle aree verdi. L’erba alta che cresce indisturbata nei cortili e nelle aree esterne degli istituti scolastici è ormai una realtà in molte zone, con piante che superano anche il metro di altezza in alcuni casi.

Questo disguido, che sarebbe potuto essere risolto durante le lunghe vacanze, non ha visto interventi da parte degli operai della manutenzione. Nonostante il tempo a disposizione, le aree verdi non sono state curate, e ora si rischia che l’erba alta diventi un ricettacolo di insetti pericolosi, come zanzare e altri parassiti, aumentando i pericoli per la salute dei bambini e degli operatori scolastici. La situazione è particolarmente grave in alcuni istituti, dove le aree esterne sono difficili da gestire e l’altezza dell’erba rende difficoltosa la fruizione degli spazi da parte degli studenti. Il rischio di infestazioni da insetti aumenta esponenzialmente, mettendo a repentaglio la salute di chi frequenta queste strutture quotidianamente. I genitori e il personale scolastico hanno espresso preoccupazione per l’incuria delle aree verdi e chiedono un intervento delle autorità. (f. le.)

