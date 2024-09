«Eravamo una grande squadra, perdemmo per una cavolata» 

Totò Schillaci, siciliano, era stato diverse volte in Sardegna, non solo per le partite delle squadre in cui aveva militato ma anche per altre iniziative. L’ultima volta il 24 luglio del 2022 quando approdò nell’Isola per partecipare alla rassegna “Parco della musica e delle parole” di Norbello, in occasione della sesta edizione del festival culturale “Radici”. Era il super ospite di quell’edizione della rassegna e venne intervistato da Luca Mirarchi sulle colonne dell’Unione Sarda, prima di parlare del “Viaggio nei Mondiali Italia ’90” e seguire un laboratorio di calcio per bimbi.

«Sono molto felice» di arrivare in Sardegna, disse in quell’occasione, «e ringrazio il sindaco di Norbello per avermi invitato a un festival in cui non si parla solo di calcio ma anche di altri temi più impegnati». E alla domanda sulle sensazioni vissute a Italia ’90, rispose: «Quel Mondiale è sempre nella mia mente, in particolare ogni volta che gioca la Nazionale. Da lì prese il via tutta la mia carriera. Le persone che incontro mi dimostrano tanto affetto sulla scia di quelle partite».

«Il nucleo» di quella squadra, spiegò Schillaci, «veniva dall’Under 21 che aveva vinto l’Europeo, ci conoscevamo già sul campo. C’era tanta fame di vittorie. Io arrivai da ultimo nel gruppo a furor di popolo. Credo sia stata una delle nostre migliori formazioni ai Campionati del mondo. Giocavamo in casa e avremmo senz’altro potuto vincere». Purtroppo non andò così con la sfortunata semifinale in cui l’Argentina superò l’Italia di Vicini. «Non sempre una grande squadra vince, e pure la fortuna conta: perdemmo per un episodio, quando Zenga uscì a vuoto sul colpo di testa di Caniggia; i portieri sono così, fanno grandi parate ma anche grandi cavolate». E alla domanda sui compagni di allora, Schillaci rispose che sentiva «soprattutto Stefano Tacconi, però sono legato a tutti i protagonisti di quel periodo. Abbiamo una chat comune dove ci scambiamo gli auguri di compleanno e ogni tanto organizziamo una partita a scopo benefico».

L’ex bomber di Italia ‘90 ricordò anche la sua esperienza all’estero. «Sono stato il primo in Italia ad accettare di andare in Giappone; mi affascinava l’opportunità di visitare quel Paese. Mi restano l’affetto, l’educazione, il rispetto delle regole e il senso di comunità di quel popolo: dovremmo prenderli a esempio». E po ci fu la partecipazione all’Isola dei famosi. «Ho voluto confrontarmi con il mondo dello spettacolo per capire meglio la vita: sull’Isola ho imparato cosa vuol dire la fame e ho riflettuto a lungo sul rapporto con i miei cari». Totò era tornato alla ribalta: «Non faccio progetti, prendo quello che viene. Partecipare a un film è interessante, in futuro si vedrà».

RIPRODUZIONE RISERVATA