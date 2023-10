«Eravamo soli, il grande cuore del Sulcis ci ha accolto»  

«Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una grossa mano».

Sono le parole di Lorenzo Mascarin di Selva di Val Gardena, rimasto coinvolto con la moglie, su un camper sulla SS195, nel terribile schianto tra una Lamborghini e una Ferrari, in cui ha perso la vita una coppia svizzera. I due hanno fatto ritorno in Alto Adige: «Quella mattina – dice – ci siamo trovati senza nulla e attorno a noi si è aperto un mondo di solidarietà. La sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai e l’assessore Gianfranco Ghisu a nome dell’amministrazione, ci han dato subito un grosso supporto, ospitandoci in Muncipio». Poi sono stati accompagnati presso il vicino agriturismo “L’agrifoglio”, vicinal luogo dell’incidente: «Lì abbiamo potuto passare la notte, e cenare grazie alla gentilezza dell’assessore che vista, la chiusura della cucina, ha voluto offrirci anche una pizza». La riconoscenza è tanta: «Siamo fortunati a poter raccontare l'accaduto - raccontare - torneremo nel Sulcis il prossimo anno. Teniamo tanto a ringraziare anche il personale del 118 e l’autocarrozzeria Sanna di Carbonia, che si sta interessando per farci avere i restanti oggetti recuperati dopo l’incidente». L’assessore Ghisu commenta: «Era il minimo che potessimo fare, erano in grossa difficoltà e abbiamo voluto dare il massimo supporto».

