«Eravamo in crisi, nessuna relazione nascosta» 

«Devi sapere che eravamo in un momento di crisi da un anno e mezzo e non c’entra nulla l’eventuale terza persona che è stata più volte citata, di fatto non c’è relazione nascosta». Sono le parole di Igor Sollai, il 43enne di Assemini in carcere con l’accusa di omicidio e occultamento del cadavere della moglie. L’uomo nei giorni scorsi ha scritto una lettera al cognato Andrea Deidda, fratello di Francesca, la 42enne scomparsa il 10 maggio e ritrovata priva di vita dentro un borsone nascosto in un bosco nelle montagne tra Sinnai e San Vito il 18 luglio scorso.

La lettera

Igor Sollai, richiuso nel carcere di Uta, ha scritto una lunga lettera. «Sento il bisogno di parlarti e dirti alcune cose che in un colloquio probabilmente non troverebbero spazio-tempo-tranquillità – scrive – prima del mio arresto, abbiamo avuto modo di chattare e confrontarci ma di incontrarci mai, come ti ho chiesto in più occasioni, rifiutando categoricamente ogni iniziativa o ricerca congiunta per la ricerca di Francesca». L’uomo sottolinea che con Francesca la relazione era ormai compromessa. «Eravamo in un momento di crisi da un anno e mezzo. Entrambi avevamo capito già da parecchio che a lungo andare tra noi qualcosa si era rotto, rimanendo, comunque un forte legame affettivo ma non più amore». Igor Sollai ricorda di aver cercato di ricucire il rapporto con la moglie e di aver affrontato «il tutto con consapevolezza tra persone adulte, tranquille e calme. Inutile far finta di nulla, seguo la tv tra tg e talk, so il tuo pensiero nei miei confronti e lo rispetto. ma ovviamente non posso condividerlo. Sono convinto che nei prossimi mesi tante cose verranno chiarite, cose che oggi sembrano difficili da capire». Il 43enne di Assemini rivolgendosi al cognato dice: «Una volta finito il tutto, mi piacerebbe incontrarti e riprendere quel bellissimo rapporto che avevamo ma che purtroppo era venuto meno per tua scelta escludendoci “me e Francesca da 8-10 anni” dalla tua vita totalmente».

L’incontro

Igor Sollai nella lettera non entra nel merito della vicenda giudiziaria. Giusto un accenno al ritrovamento del corpo di Francesca. «Credimi – scrive – abbiamo provato lo stesso sentimento di sconforto, smarrimento e sofferenza. Credo che non basterà una vita per riprendersi. Ho saputo che durante la fiaccolata, c’è stata l’opportunità per un confronto di chiarimento tra te e i miei genitori, questo naturalmente non può che avermi fatto piacere, con la speranza che un domani potremmo farlo anche noi». (f. p.)

