«Eravamo all’oscuro di tutto» 

«Ciao Francesca, presto tornerai a casa». Poche parole quelle del sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu, ma che riassumono lo stato d'animo attonito di un’intera comunità. La notizia del ritrovamento del corpo di Francesca Deidda ha ancora una volta scosso i residenti del paese. La donna, 42 anni di Elmas impiegata in un call center a Cagliari, era scomparsa il 10 maggio scorso. Se n'erano accorte le colleghe, anche se continuavano a ricevere messaggi dal cellulare di lei. Loro ma anche il datore di lavoro e il fratello Andrea che, avvisato dalle amiche, ha sporto denuncia di scomparsa a fine maggio.

Nel paese in cui Francesca risiedeva dal 2012 con il marito Igor Sollai nessuno sapeva nulla. Sollai, camionista 43enne di Assemini, anche dopo la denuncia di scomparsa ha continuato a vivere nella casa di via Monastir. «Questo è uno dei dettagli più atroci – commenta la consigliera di minoranza di San Sperate Stefania Spiga –. Questa vicenda, in buona parte, si è svolta in silenzio, all’oscuro dei cittadini. Sono sconvolta, come tante altre persone dalla notizia del ritrovamento del corpo. Vorrei poter dire che c’erano ancora speranze ma, come ha detto qualcuno prima di me, lo sapevamo già».

Intanto, nei dieci giorni trascorsi dalla notizia dell’arresto di Sollai accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere, il paese si è stretto intorno al fratello di Francesca, Andrea Deidda, e ai suoi conoscenti: «Con una decisione unanime di tutti i consiglieri comunali abbiamo deciso di fare una fiaccolata, domenica scorsa», spiega il presidente del consiglio, Enrico Collu. «Una fiaccolata che ha visto oltre duemila persone passare per le vie del paese, in una lunghissima processione. In rari casi sono rimasto così sorpreso e orgoglioso della nostra comunità».

Gli stessi consiglieri hanno deciso anche l’annullamento della Sagra delle pesche. Nonostante il generale appoggio alla decisione, qualcuno aveva dubbi. «E invece, purtroppo, avevamo ragione», chiude Madeddu. «Il corpo è stato ritrovato. Un pensiero deve andare al fratello Andrea. Così come dobbiamo ringraziare chi, dal primo giorno, ha indagato e non si è dato per vinto nelle ricerche, dai carabinieri ai volontari. L’epilogo è il più terribile ma il corpo permetterà ora ai familiari di riavere indietro Francesca, di darle una sepoltura».

