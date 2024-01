«Eravamo 16 fratelli e 2 papà, il condottiero ci ha lasciato» 

«Se n’è andato nostro fratello». Per loro Gigi Riva era semplicemente Gigi, il compagno con cui hanno condiviso mille battaglie, il condottiero di un Cagliari che aveva sfidato le grandi potenze del calcio vincendo uno scudetto che continua a viaggiare tra storia e leggenda. Tutto questo, certo. Ma soprattutto Gigi era l’amico con cui hanno condiviso i momenti più belli della loro vita. Uno di famiglia, la loro famiglia. «Eravamo sedici fratelli e Scopigno e Arrica erano i nostri papà», ricorda Mario Brugnera. E tutti lo ricordano in mezzo a un mare di lacrime.

Questione di cuore

«Era mio fratello». Enrico Albertosi quasi non riesce a parlare. «In trasferta, sia col Cagliari che con la Nazionale, eravamo compagni di stanza. È stato un grande perché è voluto rimanere a Cagliari anche quando avrebbe potuto andare alla Juventus, vincere tanto e guadagnare un sacco di soldi. Un campione così non ci sarà mai più. Teneva la squadra unita, era un compagnone, giocava per il gol e di gol ne ha fatti tanti». Il dolore in un flash: «Tomasini mi ha chiamato e mi ha detto “Gigi non ce l’ha fatta”. Ma io temo che non avesse più voglia di vivere. Sa, qualche giorno fa anche io sono stato operato alla valvola cardiaca. Ho avuto la fortuna di trovare il professore che mi ha convinto a operarmi, altrimenti sarei morto pure io. Sono convalescente, non potrò venire ai funerali. Ed è un dolore immenso».

Fino all’ultimo

Ci sarà invece Beppe Tomasini, che è rimasto al fianco di Riva fino all’ultimo. «Un fratello e un amico, è stato mio testimone di nozze. Con lui ho vissuto i migliori anni della mia vita. Di fratelli non ne ho, avevo lui. L’ultima volta ci siamo visti venerdì, stava bene. Ma il cuore non ti dice quando vuole fermarsi. Ieri sera dovevo andare a trovarlo, sembrava fosse tutto sotto controllo. Poi mi ha chiamato Sandro Camba e mi ha detto che Gigi non c’era più...».

Sempre insieme

Parla e piange, Comunardo Niccolai, che dalla sua Toscana ancora non riesce a crederci. «Guardavo la tv e ho sentito questa notizia... Certo, è la vita, ma mi dispiace tanto. Con Gigi abbiamo fatto anche il servizio militare insieme, quante ne abbiamo combinate. Sto riguardando le nostre immagini in tv, il tempo che è passato. Il grande bomber se n’è andato, certo. Ma io in questo momento non piango il giocatore, piango il mio amico».

Roba da matti

Un lungo silenzio. «Sa, Piero si è sentito male quando ha sentito la notizia», spiega la signora Cera, moglie del libero del Cagliari tricolore. Che poi trova la forza per ricordare: «Già, ricordare... Non è facile, perché con Gigi siamo stati nove anni insieme. Non me l’aspettavo proprio. Sapevo che stava male, c’eravamo sentiti con Tomasini che però mi aveva tranquillizzato, dicendomi che si trattava solo di accertamenti. Poi al tg ho sentito la notizia... E adesso, più che ricordare, cercherò di piangere il meno possibile».

Il dolore più grande

E dalla tv è stato informato anche Mario Brugnera. «Stavo guardando la partita e hanno dato la notizia che Gigi non c’era più. Dal ‘68 a oggi siamo stati sempre insieme. Sono arrivato qui che avevo 22 anni, con Gigi siamo stati compagni nel Cagliari, poi è stato mio dirigente. Ma con lui e gli altri compagni di squadra eravamo una famiglia, sedici fratelli, con Scopigno e Arrica che ci facevano da papà. Quando muore uno come Gigi resta solo il dolore. Saremo tutti insieme al suo funerale, come con Nenè. Ma ora mi è crollato il mondo addosso».

Mio fratello

Uno di famiglia Riva era anche per Stefano Arrica, figlio di Andrea, il “creatore” di quella squadra immortale. «Gigi per me non era un semplice calciatore. Papà lo portò a Cagliari contro tutto e tutti. A lui è legata la mia infanzia, la mia vita. Quando nel mio libro parlo di lui, parlo di uno di famiglia, come fosse un fratello o uno zio».

La notizia di ieri è quella che non avrebbe mai voluto sentire: «Su un gruppo di amici in chat qualcuno ha iniziato a dire che stava male, poi è arrivata la notizia della sua morte. Ma non volevo crederci». Un rapporto stretto: «Però ho cercato sempre di non disturbarlo, di rispettare la sua privacy. Come ho detto nel film di Riccardo Milani, speravo di rivederlo in strada, in mezzo alla gente che lo ama, la sua gente. E invece Gigi non c’è più...».

