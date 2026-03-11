VaiOnline
Tortolì.
12 marzo 2026 alle 00:33

Erasmus: studenti in Irlanda, Malta e Spagna 

Un’occasione unica per studiare, formarsi e vivere un’esperienza di vita all’estero. Cinquantasei studenti delle terze e quarte dello Ianas di Tortolì, guidato dal dirigente Pasquale Are, partecipano anche quest’anno al progetto Erasmus+. Trenta giorni di formazione in aziende in Irlanda, Spegna e Malta. Un gruppo di studenti con i loro accompagnatori è già partito, mentre il secondo lo farà ad aprile. Le giornate sono intense: la mattina sono impegnati nelle aziende, il pomeriggio frequentano corsi di lingua e la sera hanno l’opportunità di visitare la città e partecipare a varie attività culturali. «Un’esperienza formativa che riguarda tutti gli indirizzi – spiega il referente del progetto, Fabrizio Murru. Siamo molto soddisfatti: è il quinto anno che promuoviamo. I ragazzi sono entusiasti, abbiamo ottenuto ottimi risultati passando da 36 a 56 borse di studio, Inoltre, questa esperienza crea competizione tra gli studenti, che per ottenere la borsa devono raggiungere obiettivi di merito e comportamento, motivandoli a dare il meglio». Partecipare significa confrontarsi con docenti e coetanei di un altro Paese. Anche gli insegnanti hanno questa preziosa occasione. Otto docenti sono tornati dal loro Erasmus+ Learning Mobility in Finlandia, dove hanno seguito percorsi nelle scuole superiori con la possibilità di acquisire nuove metodologie.

