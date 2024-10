Erasmus, quindici studenti tedeschi ospiti in paese 

Transizione ecologica, cittadinanza attiva, multiculturalismo. Tre capisaldi su cui costruire un futuro di pace e sviluppo sostenibile. A tutto questo guarda il progetto europeo Erasmus che in Sardegna coinvolge l’Istituto Comprensivo di Dolianova protagonista di uno scambio culturale con l’istituto tedesco “Gesamtschule Lotte” di Westerkappeln e il “Gymnasio Volou” di Volos (Grecia).

In primavera 25 studenti delle medie di Dolianova, divisi in due gruppi selezionati in base alla media dei voti e alla loro capacità di relazionarsi col prossimo, hanno trascorso una settimana in Germania e Grecia. Ora tocca ai loro coetanei tedeschi spostarsi in Sardegna.

Un gruppo di 15 studenti è arrivato nei giorni scorsi nel Parteolla. Ieri la prima tappa a scuola dove ad accoglierli, con ragazzi e docenti, c’erano anche il sindaco Ivan Piras e l’assessora all’Istruzione Daniela Sedda. «Staranno qui una settimana – dicono i referenti del progetto Gianni Stocchino, Davide Corda e Giovanni Carta – faranno attività in classe e laboratori sul tema della sostenibilità ambientale e dell’appartenenza all’Europa».

Ad accompagnarli l’insegnante Maike Van Eß: «Sono felicissimi, hanno già trascorso del tempo con le famiglie che li ospitano. Sono stati al mare e in città. Nei prossimi giorni visiteranno il nuraghe di Barumini». Un progetto altamente formativo: «Per i ragazzi di questa fascia di età è un’esperienza totalizzante che favorisce la loro crescita culturale e personale – spiegano i coordinatori – è il modo migliore per acquisire e sviluppare competenze e imparare a relazionarsi con gli altri, nonostante le differenze linguistiche». Il progetto premia gli studenti di Dolianova: «Siamo orgogliosi. La nostra è l’unica scuola finanziata in Sardegna col primo bando – rimarca il dirigente Paolo Porcu – a novembre arriveranno anche i ragazzi dalla Grecia». (c. z.)

