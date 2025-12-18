VaiOnline
Gonnesa-Portoscuso.
19 dicembre 2025 alle 00:35

Erasmus, il primo viaggio di 27 studenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“At school in Europe” è il Progetto Erasmus finanziato dal Pnrr che ha aperto le porte dell’Europa a studenti e docenti dell’istituto comprensivo Angius di Portoscuso e Gonnesa. Un progetto che offre opportunità di mobilità breve e cooperazione finanziando scambi per studenti, docenti e personale della scuola. Così 27 studenti della scuola secondaria di Portoscuso e Gonnesa, scelti tra i più meritevoli e tra partecipanti “fewer opportunities”, accompagnati dalle insegnanti che hanno partecipato al progetto, hanno vissuta un’esperienza formativa unica tra le classi dei loro coetanei europei e l’accoglienza delle famiglie ospitanti. Un gruppo è andato in Irlanda, un altro in Francia. L’Erasmus+ ha coinvolto anche i docenti con corsi di formazione in Irlanda e percorsi di Job Shadowing in Spagna. Oggi a Gonnesa e Portoscuso i ragazzi che hanno partecipato all’Erasmus condivideranno le esperienze europee con testimonianze, video e foto dei viaggi in Irlanda e in Francia.

«Pur trattandosi della prima esperienza Erasmus per il nostro istituto – dice Paola Grosso, dirigente dell’istituto Angius – il valore formativo emerso è stato tale da alimentare la volontà di rendere questa iniziativa un appuntamento stabile e qualificante dell’offerta educativa della scuola, in una prospettiva di crescita e di apertura al contesto europeo». (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il responsabile degli Enti locali prova a fare chiarezza sulla sentenza della Consulta aprendo un nuovo fronte polemico

Aree idonee, ora è scontro tra i Comitati e Spanedda: «La lezione non è servita»

L’assessore: «La legge 20 resta in piedi» La replica: «Avete abbandonato la Pratobello» 
Lorenzo Piras
Direttori generali, oggi i colloqui ai candidati e forse entro l’anno le nomine. Truzzu (FdI): il Campo largo ha fallito

Sanità, l’interim non sarà breve

Todde: «Serve un cambio di passo che voglio governare» 
Roberto Murgia
La compagnia: tre milioni di passeggeri nel 2025, presto nuovi investimenti sulla flotta

Scoppia la pace nei cieli sardi Ma la continuità resta in bilico

Aeroitalia ritira il ricorso al Tar e pensa a un’intesa con Ita  Nel frattempo è impossibile volare a ridosso di Natale  
Luca Mascia
Bilancio

Entrate, 570 milioni già in cassa

Stato-Regione, prima tranche dell’accordo: sarà usata nella variazione di febbraio 
Torino

Sgomberato Askatasuna. «Atto fascista»

Petardi e bottiglie sugli agenti, che usano gli idranti. Piantedosi: segnale dallo Stato 
Garlasco

Inchiesta, ultimo atto Stasi a sorpresa in aula I Poggi: «È colpevole»

Battaglia legale attorno alla perizia sul dna trovato nelle unghie di Chiara 