Erasmus, il primo viaggio di 27 studenti 

“At school in Europe” è il Progetto Erasmus finanziato dal Pnrr che ha aperto le porte dell’Europa a studenti e docenti dell’istituto comprensivo Angius di Portoscuso e Gonnesa. Un progetto che offre opportunità di mobilità breve e cooperazione finanziando scambi per studenti, docenti e personale della scuola. Così 27 studenti della scuola secondaria di Portoscuso e Gonnesa, scelti tra i più meritevoli e tra partecipanti “fewer opportunities”, accompagnati dalle insegnanti che hanno partecipato al progetto, hanno vissuta un’esperienza formativa unica tra le classi dei loro coetanei europei e l’accoglienza delle famiglie ospitanti. Un gruppo è andato in Irlanda, un altro in Francia. L’Erasmus+ ha coinvolto anche i docenti con corsi di formazione in Irlanda e percorsi di Job Shadowing in Spagna. Oggi a Gonnesa e Portoscuso i ragazzi che hanno partecipato all’Erasmus condivideranno le esperienze europee con testimonianze, video e foto dei viaggi in Irlanda e in Francia.

«Pur trattandosi della prima esperienza Erasmus per il nostro istituto – dice Paola Grosso, dirigente dell’istituto Angius – il valore formativo emerso è stato tale da alimentare la volontà di rendere questa iniziativa un appuntamento stabile e qualificante dell’offerta educativa della scuola, in una prospettiva di crescita e di apertura al contesto europeo». (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA