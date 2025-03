Erano sul costone a guardare la Luna 

Paolo Durzu e Manola Mascia, i fidanzati morti a Cala Fighera, amavano quel tratto di costa. Era un luogo simbolo del loro amore e anche martedì, quando in pullman e a piedi hanno raggiunto prima Calamosca e poi la scogliera, era una serata speciale: quella notte ci sarebbe stata una mezza luna “gibbosa” calante, molto luminosa. Osservarla dell’alto della cala, al buio, sarebbe stata un’esperienza meravigliosa. Per questo la coppia, lui 33 anni di Quartu, lei 28 del quartiere cagliaritano di San Michele, quasi certamente sarebbe morta per una tragica fatalità, un incidente nel percorrere quei sentieri spettacolari ma pieni di pericoli. Un’ulteriore conferma è arrivata ieri dall’autopsia eseguita dal medico legale Roberto Demontis sul corpo di Durzu: sono state riscontrate numerose lesioni e fratture compatibili con una precipitazione da un’altezza di diverse decine di metri e con l’impatto contro gli scogli, prima di finire in mare.

Il dolore

Dunque anche l’esame, durato quasi cinque ore al Brotzu, sul corpo del 33enne di Quartu – recuperato venerdì mattina in mare tra gli scogli di Cala Fighera dopo due giorni di ricerche – ha fatto emergere lesioni molto simili, ma più gravi, a quelle presenti sul corpo di Manola Mascia, riscontrati nell’autopsia svolta venerdì. Dunque non ci sarebbero segni o tracce di altra natura: i due fidanzati, come ipotizzato fin dal primo momento dagli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari coordinati dal dirigente Davide Carboni, sono precipitati da un’altezza di circa 40 metri, finendo prima contro la parete e gli scogli, poi in mare. Eseguiti anche i vari prelievi per gli esami istologici e di altra natura. Gli esiti si sapranno tra alcuni mesi ma sembrano oramai ininfluenti per delineare i contorni di quella che sembra essere stata una tragica fatalità.

Le passioni

Che la coppia si trovasse di sera a Cala Fighera non è inoltre un fatto strano. Ci andavano spesso. Raggiungevano Calamosca e si inoltravano fino alla Sella del Diavolo: anche sul profilo social di Durzu non mancano le foto in questa zona. «Venivano spesso qui», aveva detto la mamma di lui, giovedì durante le operazioni di ricerca portate avanti da Guardia Costiera, con motovedette ed elicottero, e Vigili del Fuoco nonostante le impervie condizioni del mare per le forti raffiche di scirocco. Sembra che i due fossero appassionati di simbolismo gotico, oltre a essere amanti dei manga, come emerge anche dai loro profili social dove non mancano i riferimenti, con foto e immagini, al fumetto “Tokyo Revengers” e soprattutto a “Nana”. Anche i loro nomi, scelti nei profili Facebook, sono associati al titolo di una trilogia e al suo autore (nel caso della Mascia) oppure a una serie di nomignoli del tutto distanti dalla vera identità (nel caso di Durzu). E il giorno della tragedia erano sorridenti e tranquilli come confermato dal titolare del bar di via XX Settembre, che li ha visti nel locale per un caffè all’ora di pranzo, e da un altro testimone che li ha notati, mano nella mano, nella passeggiata di Calamosca.

Immagini e cellulare

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Mario Leo, proseguono. Domani dovrebbe essere dato il via libera per la restituzione dei corpi alle due famiglie che potranno organizzare i funerali dei giovani. Verrà analizzato il contenuto del telefono cellulare di Durzu, recuperato all’interno del borsello bagnato ritrovato nella cala. Da capire se la tracolla ritrovata invece in alto, accanto a un indumento che apparteneva alla Mascia, sia proprio del borsello: questo potrebbe far pensare che sia stato strappato da uno dei due, magari nel disperato tentativo di salvarsi dopo una scivolata. Saranno inoltre analizzate le immagini delle telecamere presenti nella zona per vedere i movimenti dal momento dell’arrivo dei fidanzati fino al giorno del ritrovamento del secondo corpo. Accertamenti che serviranno ad avvalorare ulteriormente la tesi del tragico incidente.

Il saluto

Con la restituzione dei corpi alle famiglie, che potrebbe avvenire domani, Quartu e San Michele si prepareranno a dare l’ultimo saluto a due giovani che avevano una vita davanti. E Antonella Contu, la madre di Durzu, sui social, scrive: «Amore di mamma mi manchi tanto. Ti penso ogni momento, non mi do pace. Sai che un giorno ci ritroveremo per abbracciarti forte». Per un dolore senza fine.

RIPRODUZIONE RISERVATA