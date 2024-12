«Erano quasi due fratelli, sempre solari e pieni di sogni» 

«Mai nella vita avrei creduto che ci potesse capitare questa tragedia». Roberto Desogus, papà di Giacomo, morto nel tragico pomeriggio di caccia a Santu Lianu, col suo impiego in un’agenzia funebre di morti ne ha visti tanti. Ma che potesse toccare a suo figlio, strappato alla vita a soli 28 anni assieme al suo amico di sempre Matthias Steri, non poteva metterlo nel conto. Giacomo e Matthias, stessa età, stessi sogni, stesse passioni.

Le ultime ore

Con la voce rotta dalla commozione racconta le ultime ore di suo figlio, domenica mattina. L’ultima volta che l’ha visto. «Avevamo pranzato tutti assieme», racconta Desogus, «poi Giacomo ci ha detto che sarebbe andato a caccia con Matthias. In serata ci ha chiamato Alessandra, la fidanzata di Giacomo, per dirci che avevano un appuntamento ma che lui non arrivava e che non rispondeva nemmeno al telefono. Così ho provato a chiamarlo. Ho fatto almeno quindici chiamate ma niente. Ero anche un po’ seccato tanto che gli ho mandato un messaggio: “Giacomo ma dove siete tu e Matthias, perché non rispondi, ci stai facendo preoccupare».

Le ricerche

Il ragazzo non si è fatto sentire ed è stato il padre della fidanzata a prendere l’auto per andare a Santu Lianu, a cercarlo. «Ci ha detto: “Vado io, non c’è bisogno che veniate, vi faccio sapere”», aggiunge Roberto Desogus.

Giunto sul posto, l’uomo ha visto subito la macchina, «ma non si è fidato ad addentrarsi da solo nel bosco, così ha chiamato i carabinieri ed ha aspettato che arrivassero. È arrivata una pattuglia, poi un’altra, «e anche i vigili del fuoco e poi non so, mi sembra i droni. Comunque li hanno localizzati grazie alle celle dei telefonini». Le ricerche si sono fatte più intense: «Il mio consuocero mi ha mandato un messaggio per dirmi che erano stati trovati i loro cani, Diana e Alba. Mi è parso un buon segnale e ho pensato: finalmente adesso li trovano», prosegue il padre di Giacomo Desogus. Sono stati proprio Diana e Alba a condurre i carabinieri ai due corpi dei due ragazzi, a distanza di un metro l’uno dall’altro.

La telefonata

«Poco dopo è arrivata la telefonata: il papà di Alessandra mi ha detto che li avevano trovati morti. “Come morti?”. Io proprio non volevo crederci. L’avevamo visto a pranzo, era contento. Aveva anche detto a mia moglie “mamma stasera prepara lo spezzatino così domani me lo porto anche al lavoro”». Ora per Roberto Desogus e per la moglie Betty c’è spazio soltanto per la disperazione. «Questo è il nostro regalo di Natale. Giacomo e Matthias, due ragazzi splendidi, amici da quando erano bambini, una vita insieme».

Vicini di casa

Quasi fratelli, uniti nella vita e nella morte. Abitavano a pochi passi l’uno dall’altro Giacomo e Matthias, nel quartiere di Santo Stefano.

Giacomo da qualche tempo lavorava nell’edilizia, un ragazzo serio e scrupoloso come lo ricordano tutti. Con una grande passione per la caccia e il grande amore per i suoi cani, un setter e un breton, Diana e Alba. Matthias non era un cacciatore ma amava la montagna e per questo gli piaceva accompagnare Giacomo durante le sue battute. All’aria aperta, liberi, a contatto con la natura.

