Erano pronte due vie di fuga 

Due vie di fuga perfette. Sono quelle parallele alla statale 131 dove, mercoledì scorso, al bivio per Siligo, un commando armato ha assalito tre furgoni portavalori della Vigilpol. Una è una strada di penetrazione che, se percorsa, conduce all'osservatorio astronomico, alla zona industriale dove, in breve successione, si trovano il distributore di benzina e il supermercato Eurospin.

Diverse le direzioni possibili: Ardara, Ozieri e i paesi delle vicinanze distribuiti a raggiera così come pure per l'altra, teatro del primo blocco compiuto dai banditi. «Questa è chiamata Sa Pala de Idda noa - la descrive così il sindaco di Siligo Giovanni Porcheddu - e sbuca oltre il ponte dove hanno incendiato la macchina». Si tratta del cavalcavia di Giuncos. Sotto passa la provinciale e sopra la statale. Nelle vicinanze è stata rinvenuta la macchina con l'esplosivo disinnescato dagli artificieri della polizia di Stato. Mentre l'altra autovettura data alle fiamme è stata rinvenuta in località “Carrozza” a quattro chilometri dal luogo dei fatti. Un altro spazio conosciuto, si suppone, con precisione dal gruppo autore dell'incursione e che si trova all'altezza dell'ultima curva, per chi proviene da Sassari. «È un curvone in zona Lasari- continua Porcheddu- un'area molto estesa». Lì si trovava una vettura bruciata. Sempre quella zona potrebbe essere stata scelta in anticipo come uno dei punti per far perdere le proprie tracce. Una conoscenza dei luoghi molto accurata quindi da parte dei banditi che qualcuno, in diverse “chiacchiere da bar”, come le definisce il primo cittadino, individua come persone del paese o delle vicinanze. Insinuazioni che hanno irritato Porcheddu. «Conosco molto bene la mia gente, tanto da poter affermare che non ci sono silighesi tra “pali, infiltrati, suggeritori” o tra i malviventi che hanno assalito il portavalori». Il primo cittadino conclude il messaggio social diffidando «chiunque dall'insinuare il contrario».

