Erano negozi, ora sono ristoranti 

Basta fare un giro nelle vie principali del centro cittadino per rendersi conto dell’inarrestabile avanzata del “food”. Via Garibaldi, via Manno, via dante e via Roma per non parlare del corso Vittorio Emanuele, che a ritmo frenetico stanno modificando il loro volto originario: da strade commerciali a ristoranti all’aperto. I negozi storici di moda hanno abbassato le serrande e al loro posto hanno aperto pub, ristoranti, pizzerie, creperie e gelaterie. Il cibo è diventata l’attività di riferimento soprattutto nei quartieri storici, che stanno perdendo la loro ossatura originale, fatta di artigiani e residenti custodi delle tradizioni cagliaritane, per dare spazio ad anonimi bed and breakfast, ormai simbolo del turismo mordi e fuggi.

La trasformazione

In piazza Garibaldi su 12 attività commerciali ben 11 sono gelaterie, rivendite di prodotti tipici e bar, l’unica che ha resistito è la tabaccheria. L’onda inarrestabile si espande verso piazza Martiri. Ogni giorno c’è un negozio che chiude e si trasforma. Ieri, al numero 106, dove prima c’era un negozio di abbigliamento, due donne cinesi erano al lavoro per l’apertura di una nuova gelateria-creperia. L’obiettivo è di aprirla entro la settimana prossima. C’è il rischio che via Garibaldi e le vie del centro storico si trasformino in ristorante all’aperto? «Non credo, qui è ancora predominante l’abbigliamento», afferma Andrea Bertola, titolare di diversi negozi. «Le attività “food” sono più vicine a piazza Garibaldi, quasi fossero una sua continuazione. Non penso che possa cambiare radicalmente e diventare come il Corso, non ci sono i numeri per avere in città due strade dedicate al cibo». Nessun ostracismo? «Quando mai, queste attività attirano gente e movimento». La qualità non sempre è eccelsa? «Sembra semplice, ma gestire un locale “food” non è semplice, sembra il Bengodi ma non lo è».

Se via Manno e largo Carlo Felice tutto sommato riescono a conservare la loro matrice commerciale, i tavolini che occupano metà passeggiata sotto i portici di via Roma fotografano l’invasione di bar e pizzerie, niente, però, in confronto alla Marina, da tempo cuore della movida cittadina regno della cucina multietnica.

La città che invecchia

Giuseppe Scura, direttore di Confcommercio fa un’analisi di prospettiva. «Nei prossimi anni l’invasione del “food” nelle strade del centro storico sarà sicuramente un problema. La città sta invecchiando e quelli che un domani saranno anziani con difficoltà negli spostamenti avranno problemi per la mancanza dei negozi di vicinato. In alcune zone della città come Castello – precisa Scura – oltre a non esserci servizi essenziali non esiste neanche un market». Il direttore di Confcommercio non vuole parlare di regole ferree che regolino l’espansione di bar, gelaterie e pizzerie nelle vie dello shopping, «però il Comune deve riflettere, sulle pieghe della normativa, e affrontare il dilemma».

Licenze contingentate

Roberto Bolognese di Confesercenti va subito al sodo. «Abbiamo chiesto più volte all’amministrazione di rimodulare il il Piano delle aree commerciali e il Piano urbanistico commerciale. Ci interessa l’aspetto conservativo, che la città non sprechi il patrimonio culturale e storico, per questo chiediamo che le licenze vengano contingentate. Chiediamo che l’amministrazione governi il caos, ha tutti gli strumenti per farlo. Non vogliamo che la città sia un immenso fast food».

